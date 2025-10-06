שעות ספורות קודם שירדו אורחא דמהימנותא לסוכה, הצלם אלעזר פיינשטיין חדר בעדשתו הרגישה אל תוך חדריהם של גדולי ומאורי הדור, ומגיש תיעוד נדיר ומשובב לב | בפנים מאירות ובנהרה של קדושה ושמחה, נצפו גדולי ישראל בודקים בעיון רב את האתרוגים והלולבים שהובאו לפניהם, מתוך אהבת מצווה טהורה |על שולחנם נראו עשרות אתרוגים, כיצד עיני הקודש סוקרות כל פרט, כל נקודה, כל נגיעה, עד שנבחר המובחר שבמובחר |צפו בגלריה המרהיבה, רגעים של אור, דיוק, ויראת שמים (חרדים)
בערב שבת וחג יצא ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, למעמד שריפת חמץ ברחובה של עיר. ראש הישיבה שרף בין השאר את ה'עשרה פירורי חמץ' שאסף ביום אור לי"ג ניסן, וכמה לולבים שהשתמש בהם בימי חג הסוכות (חרדים)