שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם על צו מיוחד שבמסגרתו הוכרזו הבנק המרכזי של איראן, שני בנקים איראניים נוספים, חברה של הכוחות המזוינים של איראן ושלושה מבכיריה – כארגוני טרור וכפעילי טרור | הוא הסביר כי זה "נפגע במקומות שהכי כואבים למשטר האייתולות. אין לאף גורם משטר שעוסק בטרור חסינות, נכה בציר הרשע האיראני בכל מקום שבו הוא פועל" (צבא)
המטה לביטחון לאומי פרסם אזהרה חריגה לישראלים השוהים בחו"ל ומחפשים דרכים לחזור לארץ באמצעים קרקעיים ללא טיסות ישירות |האזהרות תקפות ביתר שאת בתקופה זו של מתיחות ואנו ממליצים להימנע מהגעה למרחבים בסיני וירדן (בעולם)