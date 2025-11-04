ברבנות הראשית לישראל יצאו במכרזים חדשים לצורך גיוס צוותי שחיטה מהארץ ומחו"ל - למערך השחיטה ברחבי העולם| הרקע: עד כה תהליך ההכשרה לתפקיד היה מסובך וקשה, וכעת יכולו ראשי צוות מכשרויות פרטיות לעבר הכשרה מהירה - שתכניס אותם למעגל ראשי הצוות של הרבנות, תוך זמן קצר (חדשות, חרדים)
ביקור הוד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר, בעיר התורה לייקווד, לשם הגיע לנחם אבלים אצל הנגיד רבי מרדכי בארהאנד, על פטירת בנו החשוב רבי נפתלי משה ז"ל, הרבי ניחם את האבלים שעה ארוכה, ובפרט את הילדים הצעירים והאלמנה תחי' | משם הגיע האדמו"ר לתפילת מנחה בהיכל בית מדרשו בעיר, ולאחר מכן למעמד קביעת מזוזות בחנות הבשר החדשה שתחת השגחתו המהודרת | צפו בתיעוד (חסידים)
מעתירה שהוגשה לבג"ץ על ידי אחת היבואניות הגדולות בישראל לייבוא בשר, עולה חשש כי צפוי מחסור בחגי תשרי בבשר מהדרין וזאת בשל החלטת הרבנות לאסור על היבואנית לשחוט במשחטה גדולה בדרום אמריקה - שמכרה בשר טרף עם תווית כשרה | החברה ביקשה צו ארעי שיאפשר לה להמשיך לשחוט באותו מפעל | העתירה המלאה (חדשות)
בפרשת
השבוע,
שמיני – התורה מפרטת
את כשרותם של החיות והבהמות -
האם הג'ירפה,
שמעלה גרה ומפריסה
פרסה,
ראויה לאכילה לפי
ההלכה?
מה קובעים המחקרים
על חלב הג'ירפה?
והאם אכן עשו שימוש בעורה
לכתיבת ספרי תורה ותפילין?
ומה העלה
הניסוי המדעי-תורני
על הג’ירפה בספארי?
(יהדות פרשת השבוע)