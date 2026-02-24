באיראן מדווחים כי תפסו טלפונים לווייניים במזוודה של דיפלומט אירופי | לפי הדיווח, דיפלומט הולנדי סירב להניח את מזוודתו במכשיר הסריקה בכניסתו לאיראן, והיא הוחרמה בשדה התעופה, בעקבות כך הוא ויתר על המזוודה שהוחרמה ועזב את המדינה | לאחר זמן מה נפתחה המזוודה והתברר שהתכולה כוללת מודם סטארלינק נייד וטלפונים לווייניים (העולם הערבי)
משטרת בלגיה ביצעה היום פשיטות על מבנים דיפלומטים השייכים לאיחוד האירופי בעקבות חקירה שנפתחה | פשיטה של משטרת מדינה על מבנים של האיחוד האירופי, וככל הנראה בעלי מעמד דיפלומטי הוא אירוע נדיר במיוחד | זה מה שידוע (בעולם)
סערה פרצה הלילה במצרים לאחר שדווח כי אמיר אל-מוסווי - דיפלומט איראני לשעבר ופרשן איראני בכיר בהווה - נעלם באופן מסתורי לאחר שנחת בשדה התעופה בקהיר | בחשבונו ציינו כי "היעדרותו מעלה שאלות בנוגע לשלומו, ודרישות לגילוי האמת" | ברשתות החברתיות יש הטוענים כי הוא נחטף (העולם הערבי)
ענקית הייבוא וההפצה דיפלומט הודיעה ביממה האחרונה על העלאת המחירים של מוצרי השוקולד והקפה בשיעור של כ-15% | ההתייקרות תיכנס לתוקף ב-1 במאי 2025 | בין המוצרים שהתייקרו: מוצרי מונדלי, הכוללים עוגיות שוקולד כדוגמת אוראו ומילקה; מוצרי JDE, הכוללים קפה נמס ג'ייקובס וקפסולות; וכן מוצרי FLORA ובהם מרגרינת "בלו-בנד" (צרכנות)