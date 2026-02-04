ועדת החינוך בראשות ח״כ צבי סוכות קיימה דיון דחוף על ההסתה באקדמיה, אך ראשי האוניברסיטאות החרימו את הדיון, במהלך הדיון זעקו סטודנטים מתא ״דרור״ של מפלגת הציונות הדתית שיזם את הדיון: ״באוניברסיטה פגשנו את השנאה מקרוב״ (חדשות)
צביקה מור, אביו של החטוף ששב איתן, העלה טענות חמורות על אפליה מצד אוניברסיטת תל אביב ואמר: "בקשותי החוזרות לשאת דברים בפני קהל סורבו, בעוד שלגורמים אחרים ממשפחות החטופים, המזוהים עם קו פוליטי שונה, ניתנה במה" (כנסת)
מחקר בינלאומי מקיף חושף כי ירידה הדרגתית ברמות הפעילות הגופנית מתחילה כ-12 שנים לפני אבחון מחלת לב, עם פערים בולטים בין מגדרים וקבוצות אתניות | הממצאים מצביעים על חלון הזדמנות נדיר למניעה מוקדמת – במיוחד בקרב אוכלוסיות בסיכון מוגבר (בריאות)
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה מפרסמת אוניברסיטת תל אביב את הדו"ח השנתי על מצב האנטישמיות בעולם, המתייחס לשנת 2024 | מהדו"ח עולה כי גל האנטישמיות בנסיגה – אבל מספר התקריות נותר גבוה משמעותית לעומת התקופה שלפני המלחמה | זינוק חד במיוחד במספר התקריות האנטישמיות באוסטרליה | גידול גם בארה"ב, איטליה, ספרד, קנדה, ארגנטינה וברזיל (בעולם)