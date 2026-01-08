הפלג הירושלמי שיגר היום הודעה זועמת במיוחד לאחר החלטת בית המשפט לשחרר את הנהג שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, למעצר בית | "דין אחד לקפלן - ודין אחר לחרדים", כתבו אנשי הפלג והבהירו: דם החרדים הותר | ההודעה המלאה ששיגרו אנשי הפלג לאחר ההחלטה המקוממת של השופטת בר אשר (חדשות, חרדים)
רעיית רה"מ שרה נתניהו העבירה ביקורת על התנהלותו של הרמטכ"ל אייל זמיר, ובשיחה סגורה אף התחרטה על מינויו |כשהיא טוענת: זמיר "מתעדף את החזרת החטופים על פני הכרעת חמאס, אלו המסרים של קפלן" | נזכיר כי לפני מינוי זמיר לתפקיד, דחפה הגברת נתניהו למנות את האלוף דוד זיני - לתפקיד הרמטכ"ל (פוליטי)
המשטרה נמצאת בשנים האחרונות במצוקת כוח אדם, במהלך השלוש שנים האחרונות עשרות שוטרים עזבו את מחוז תל אביב | הרקע להתפטרות השוטרים: הפגנות רבות של מחאת- קפלן ואחרות, ובנוסף עבודה רבה בסופי שבוע (משטרה, בארץ)