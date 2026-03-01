התרגשות רבה בקרב בוגרי ובני הישיבה הגדולה באר יצחק - טלזסטון עם התחלת שיפוץ והרחבת בנין בית המדרש | בסוף שבוע שעבר נערך מעמד העברת בית המדרש והעברת ספרי התורה לקומת ה'עזרת נשים' לתקופת השיפוץ, ואי"ה כבר בזמן אלול הבעל"ט יחנכו את בית-המדרש החדש שהחל להבנות בימים אלו כיאה לכבודה של תורה (עולם הישיבות)
האדמו"ר מסאטמר השוהה בארה"ק, הגיע אמש לטלזסטון למעמד יציקת יסודות בבית ההחלמה ליולדות | את פני הקודש קידמו הנהלת בית ההחלמה הרב גבריאל פפנהיים, הרב חיים אלעזר רוזנפלד והרב אהרן צבי היילברוין, וכן ראש עיריית טלזסטון יצחק רביץ | לזכיה מיוחדת זכו היולדות הנרגשות לקבל ברכתו של האדמו"ר בביקורו בחדר התינוקות | במעמד הלחיים הזכיר האדמו"ר את ביקורו של אביו האדמו"ר ה'ברך משה' זי"ע במקום בשנת תשנ"ד | צפו בתיעוד (חסידים)