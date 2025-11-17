האדמו"ר מסקאליע, אשר איתן מושבו בבורו פארק, מבקר בימים אלו בארץ הקודש לרגל שמחת נישואי נכדו | במהלך הביקור פקד את מעונם של גדולי ישראל, ראשי ישיבות ואדמו"רים, ואת השבת האחרונה ערך בעיה"ר ירושלים בהשתתפות קהל חסידיו ומעריציו | צפו בגלריה (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר מגיע היום לביקור היסטורי בישראל | האדמו"ר שיצא לדרכו בצאת השבת, עצר לאתנחתא קצרה ביוון, ומשם עושה דרכו במטוס פרטי לארץ | האדמו"ר צפוי לבקר במרכזי המוסדות בירושלים, בית שמש ובני ברק, ואת השבת יערוך בקרב אלפי החסידים באתרא קדישא מירון | תיעוד ענק ממעמדי צאתכם לשלום ומההכנות בארה"ק לקראת הגעתו לישראל (חסידים)