הגאון רבי דוד לוי, מראשי ישיבת פוניבז' המעטירה, מסר אמש (שני) את השיעור הכללי הראשון לזמן הקיץ | מי שנצפה יושב בין אלפי התלמידים, היה התלמיד הוותיק, הגאון רבי חיים ברמן - ה'מתמיד' של הישיבה | בסיום השיעור, נצפה ראש הישיבה מפלפל בלימוד עם תלמידי הישיבה, אשר המשיכו ללוותו ברחובה של עיר ולהתנצח בלימוד עמקות התורה (ישיבות)
מתוך שטייגען והתמדת התורה, פתחו אתמול רבבות בחורי הישיבות את זמן הקיץ בשעה טובה | הצלם יצחק ורדי השתחל אל תוככי חדרי השיעורים בישיבת פוניבז' המעטירה, ומגיש תיעוד מראשי הישיבה הגאון רבי דוד לוי והגאון רבי חיים פרץ ברמן, מוסרים את שיעור פתיחת הזמן לפני תלמידיהם ששתו בצמא את דבריהם (עולם הישיבות)