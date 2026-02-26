צה"ל קרא היום לתושבי רצועת עזה להתפנות למתחם אל־מוואסי בדרום, לקראת הרחבת הלחימה בעיר עזה, והזהיר מהישארות או חזרה לאזורי הקרבות | בצה"ל מדגישים כי המתחם מספק שירותים הומניטריים בסיסיים ובטוחים יותר | במקביל, קטאר מותחת ביקורת על ישראל על כך שלא השיבה להצעת עסקה לשחרור חטופים, וטוענת כי המהלך לכיבוש עזה מסוכן ופוגע גם בחטופים | בישראל מסרבים להתייחס להצעות חלקיות (צבא)
השלב הבא במלחמה מול ארגון הטרור. השר ישראל כץ: "אישרנו את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה - באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.
בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי החמאס בעזה - עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם" (אקטואליה)
שעות לאחר שמסר הצהרה לתקשורת הזרה, ראש הממשלה נתניהו התייצב שוב מול המצלמות ופירט את התוכניות שהתקבלו בישיבה המכריעה של הקבינט ביום חמישי האחרון | נתניהו הבהיר, כי הנחה לקצר את לוחות הזמנים בהשתלטות על עזה, "כדי לסיים את המלחמה כמה שיותר מהר" | נתניהו דיבר על החטופים וכן על חוק הגיוס החדש - אותו הוא התחייב להעביר בזמן הקרוב (חדשות)
חמישה לוחמי צה"ל נהרגו אמש בפיצוץ של זירת מטענים בבית חאנון, כעת נחשפים פרטים נוספים: מדובר במרחב בו צה"ל שלט מתחילת התמרון הראשון בעזה - גם בזמן הפסקות האש, האירוע התרחש ק"מ אחד בלבד מהגבול | אחד מהחיילים שנפצעו ספד לחבריו והתחייב: "לא נישבר" (חדשות, ביטחון)
לאחר האמירות המזעזעות של ראש הממשלה לשעבר אולמרט על המלחמה בעזה ושל יאיר גולן על "התחביב" בהרג תינוקות, ראש הממשלה נתניהו, פרסם לפני זמן קצר סרטון בו הוא מביע שאט נפש מהדברים • צפו בדבריו (חדשות, פוליטי)
בסיום דיון שנערך אצל ראש הממשלה נתניהו בשישי הוחלט על הרחבת פעליות צה"ל ברצועת עזה, לאור סירוב חמאס לשחרר את החטופים | גורם ישראלי הבטיח: נלך ונעמיק משמעותית את הפעילות הצבאית אלא אם חמאס יסכים לעסקה | מחר התכניות להרחבת הלחימה יאושרו, וכן גיוס מילואים נרחב (אקטואליה)