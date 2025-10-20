אילון מאסק הפך לטריליונר הראשון בעולם בעקבות הנפקת הענק של SpaceX, כשהוא מנפץ שיאים היסטוריים של צבירת הון | ביום מסחר אחד הוא הוסיף לנכסיו יותר מכל מה שצבר "האורקל מאומאה" במשך שבעה עשורים של השקעות מסורתיות (חדשות בעולם)
שני מדדים שהוכיחו עצמם בעבר כמנבאים משברים פיננסיים מאותתים כעת על רמות בועה קיצוניות בשוק ההון האמריקאי | מדד באפט חוצה שיא כל הזמנים, מדד שילר נושק לרמות של בועת הדוט.קום, והולכים ומתרבים הקולות המתריעים מפני תיקון חריף בשנת 2026 (כלכלה)
ענקית ההשקעות של וורן באפט הודיעה על ירידה חדה ברווחי הרבעון השני של 2025, לאחר שמחקה 3.8 מיליארד דולר מהשקעתה בקראפט היינץ - אחת מהכשלונות הבולטים בתולדות החברה | על רקע מעבר המתקרב של מושכות ההנהגה לסגן היו"ר גרג אבל, ברקשייר מתקשה לזהות השקעות חדשות בשוק יקר, וחושפת תוצאות מעורבות ביחידות הביטוח, התשתיות והרכבות שלה (כלכלה)