אחרי שנה של עימותים חזיתיים וקריאות להדחה, דונלד טראמפ ואילון מאסק מפתיעים את העולם בקאמבק פוליטי ועסקי חסר תקדים | מה קרה בארוחת הערב החגיגית במאר-א-לאגו ואיך הדירוג החדש שנתן טראמפ למאסק עשוי לשנות את עתיד הכלכלה האמריקאית? (חדשות בעולם)
בזמן שהכלכלה העולמית משנה פניה, הונם של עשירי התבל זינק לשיאים דמיוניים שמשכתבים מחדש את מושג הכוח הכלכלי |כיצד מהפכת הטכנולוגיה והבינה המלאכותית יצרו צמרת עושר חדשה והותירו ענקי עבר הרחק מאחור? (חדשות בעולם)
דוח האו"ם חושף כי ריכוז העושר העולמי הגיע לשיאים מסוכנים, כאשר אי-השוויון הכלכלי האיץ באופן דרמטי בשנים האחרונות | אליטה זעירה של עשרות אלפי איש מחזיקה כעת בעושר הגדול פי שלושה מזה של חצי האנושות כולה (חדשות בעולם)
אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, עובד לפי לוח זמנים קיצוני שמשלב פגישות עד חצות הלילה ותנומות כוח במשרד | פרטים חדשים שנחשפו על ידי בכיר לשעבר מציגים תמונה מפתיעה של מוסר עבודה דרקוני ויוצא דופן (חדשות בעולם)