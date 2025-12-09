גדולי רבני ואדמו"רי העיר בית שמש פיארו את המעמד האדיר לטובת בנייית בניין בית החינוך לבנות על טהרת הקודש, במטרה קדושה לא להנות מכספי המדינה | במעמד השתתפו הורי התלמידות וידיד המוסדות שהאזינו בשקיקה לדברי הרבנים אשר בנחת נשמעו | צפו (חרדים)
לאחר מספר ימים של אי-ודאות בנוגע לפתיחת שנות לבנות העולות לסמינר, נמצא הפיתרון בעיר בית שמש ויוקם סמינר חדש של הרב מנדלסון מ'הסניף' | בכנס היסוד שהתקיים אמש עם הורי התלמידות ומנהלי הסמינרים הוכרז על הקמת הסמינר ושם יצאה קראה לעירייה לבוא ולעזור ביישום הפיתרון (חדשות חרדים)
שנת הלימודים לעולות לכיתה ט' לא נפתחה השנה בחלק מהסמינרים בירושלים ובכל הסמינרים בבית שמש, זאת בהוראת גדולי ישראל, לאחר שהיו בעיות בשיבוצים | הצהריים, לאחר מו"מ עיקש וארוך הצליחו למצוא פתרון לבעיה בירושלים, כאשר בבית שמש, גם צפוי פתרון אותו מנסים לקדם בשעות האחרונות (חרדי)
במכתב שנשלח לשר החינוך, למנהלי אגף החינוך בירושלים ולמנהל המחוז החרדי, הובאו עדויות על אפליית בנות ספרדיות בקבלה לסמינרים בירושלים | במכתב עלתה דרישה לנקוט צעדי אכיפה משמעותיים כנגד המוסדות | ומה קורה בבית שמש? חשיפה: המכתב ששלו מנהלי הסמינרים לעירייה (חדשות חרדים)