"הנעלבים ואינם עולבים": סיפור מדהים שנחשף השבוע על ידי מגיד השיעור הנודע, הגאון רבי אברהם ישעיהו קובלסקי, מגלה כיצד ביזוי פומבי קשה של אדמו"ר באמצע שבת שבע ברכות, הפך להבטחה חריגה לשלושה בחורים מבוגרים • השבוע, חצי שנה אחרי, נשבר המחסום הראשון • הסיפור המלא (חסידים)
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של מרת אייליין וייס ע"ה, שלוחה ומחנכת דגולה ממיאמי • בצעירותה קבעו הרופאים בנחרצות כי לא תוכל להביא ילדים לעולם, אך לאחר ברכה נדירה מהרבי מחב"ד - חוללה נס רפואי והקימה משפחה מפוארת עם 15 ילדים • ההלוויה בערב שבת בבית שמש (דיין האמת)
לרגל
יום ההילולא של השרף ממוגלניצא שחל בתאריך
ט"ו באייר | שורות קצרות על דמותו
הפלאית שהפכה לאבן שואבת לחסידי פולין |
על נפלאותיו לבני אדם, והישועה הפלאית שהצילה שני סוחרים מנחת
זרועם של פושעים |
"תהילתו בקהל חסידים"
(יהדות ואקטואליה)