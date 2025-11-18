בית המשפט העליון עסק היום בעתירות נגד מינויו של דוד זיני לראש השב"כ | העותרים טענו כי המינוי בוצע על ידי ראש הממשלה בניגוד עניינים וכי המועמד נחשב "שותף לדבר עבירה" שהיה צריך לסרב להצעה הלא חוקית לכאורה" | בית המשפט דחה שאלה על השקפותיו הפוליטיות-דתיות של המועמד והדגיש כי אין לשאול אדם על עמדותיו כאשר עוסקים בתפקיד ממלכתי (בארץ, חוק ומשפט)
בג"ץ הציב לצדדים אולטימטום להגיע להסכמה עד היום (שלישי) בערב על מינוי גורם חיצוני שיפקח על חקירת הפצ"רית, על רקע ניגודי עניינים וקשיים חוקיים של השר, היועמ"שית והפרקליטות | לפי ההצעה מי שילווה את החקירה יהיה שופט מחוזי, שופט עליון בדימוס או גורם בכיר מהרשות לניירות ערך (בארץ, חוק ומשפט)