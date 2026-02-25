מבצע מעצרים רחב היקף בצפון הארץ חשף רשת של רוכבי אופנועים שתיעדו את עצמם בעבירות מסכנות חיים, בהרמות גלגל ובמהירויות מטורפות | שבעה אופנועים נתפסו, שמונה חשודים נשלפו מהמיטות לפנות בוקר | צפו בתיעודים (בארץ)
גזר דין חמור בצפון הארץ מהווה תמרור אזהרה לכלל הציבור, ובפרט בריכוזים החרדיים הצפופים: החוק אינו מקל ראש בפגיעה בביטחון הציבור • ביהמ"ש קבע: שינוי טכני קל הופך 'אופניים' ל'רכב מנועי' הדורש רישיון (חוק ומשפט)
החלטה תקדימית בבית המשפט קבעה כי כלי תחבורה דו־גלגליים חשמליים שמגיעים למהירות העולה על 25 קמ"ש ואינם מופעלים באמצעות דוושות – ייחשבו מעתה כ"אופנועים חשמליים" לכל דבר, החייבים ברישיון נהיגה, רישיון רכב וביטוח חובה. המשמעות: אלפי רוכבים עלולים למצוא את עצמם בצד הלא חוקי של הכביש (חוק ומשפט)
משטרת התנועה הארצית, סיירת האופנועים והמערך האווירי של משטרת ישראל, יצאו היום במבצע אכיפה נרחב ומשולב בכביש 6515 בצפון הארץ | במהלך המבצע: "העבירות נקלטו ע"י הסייר המוסק ודווחו לשוטרי ימת"א מנשה, אשר עצרו את הנהגים ומסרו להם את דבר העבירה (משטרה)