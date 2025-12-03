הוא נועד להיות המקום שבו נפגשים, אוכלים, ומדברים זה עם זה, בפועל, בבתים רבים שולחן האוכל הפך לתחנת מעבר של ניירת, כביסה, תיקים, קניות, מפתחות וכל מה שאין לו מקום אחר | כך קרה שהרהיט הכי משפחתי בבית איבד את התפקיד שלו, ולא פחות חשוב - כך אפשר להחזיר אותו לחיים (סדר ונקיון)
מה הקשר בין בלגן ליצירתיות, בין סדר למשמעת עצמית, ואיך שולחן העבודה שלך יכול לשמש מראה לאישיות שלך? מחקרים, סיפורים היסטוריים ותובנות מעולם הספרות הפופולרית | מאמר המציע נקודת מבט חדשה (וחייכנית במקצת) על מה שנמצא מולך כל יום (פסיכולוגיה)