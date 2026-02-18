קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת פרשת תרומה: יחסי ציבור ופרסום מעשי צדקה וחסד – מה אומרת ההלכה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
לרגל יום פטירתו של הנגיד המפורסם רבי ישראל זופניק זצ"ל - 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של איש תורה וחסד שפיזר מהונו ליישוב היהודי בארץ ישראל | על הקמת בתים של תורה וחסד בעיר הקודש ירושלים | “פותח את ידך" (יהדות ואקטואליה)
"דמות של חסד ויראת שמיים": סיפור חייו של זקן החזנים והפייטנים ר' דוד צבי ז"ל, אשר הקדיש את חייו להפצת המסורת של השירה היהודית המזרחית, לחינוך דורות של חזנים, ולמעשי חסד אינספור בקהילת ירושלים - עדות אישית מפי חתנו, החזן הנודע משה חבושה (דיין האמת)