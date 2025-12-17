הלמ"ס מפרסם: יותר ממחצית מהישראלים בגיל פרישה מתקיימים מפנסיה, אך רק רבע מהחברה הערבית נהנים מכך | 92% מהקשישים נשענים על קצבאות זקנה ונכות, וכרבע מממנים את חייהם מחסכונות אישיים – רובם מקרנות השתלמות וקופות גמל (כלכלה, בארץ)
אחרי שהנהלת החינוך העצמאי סירבה לשתף פעולה עם הוועדה לביקורת המדינה, דו"ח שהוצג לחברי הכנסת חשף אי סדרים כספיים חמורים והסתבכות נוספת של הנהלת הרשת ששילמה במשך שנים שלא כדין תשלומי משכורות ופנסיה למורים גם לאחר פטירתם | ברשת החינוך, המתמודדת ממילא עם חובות עתק, השיבו שהם פועלים באופן מובהק לתיקון הליקויים (חדשות, חרדים)