בזמן שלמבוגרים קשה לשבת יחד, הדור הצעיר של העסקונה החסידית תפס פיקוד והרים מערך לוגיסטי חובק ארץ • נציגי גור, שלומי אמונים, בעלזא, ויז'ניץ וצאנז התאחדו סביב שולחן אחד, שירטטו את מפות התנועה של מחאת הענק וערכו תיאום קפדני • מחר בשעה 16:00 למעלה מ-1,000 רכבים יצאו מעשרות מוקדים ברחבי הארץ בדרך לכלא 10 • כל הפרטים על האזהרות, הדילמה לגבי העריקים והארטיקים שיחולקו בצמתים (חדשות, חרדים)
ערב הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון - בסדרת ראיונות וכתבות שטח היישר ממירון | שימי בלוי, ראש מטה השר מאיר פרוש, השר הממונה על ההילולה במירון, בריאיון מיוחד ממירון על ההיערכות הגדולה וההתמודדות עם ההילולא הקצרה | צפו (חרדים)