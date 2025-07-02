במהלך שיעורו השבועי של רבה של אלעד הגאון רבי מרדכי מלכא, נשא דברים חוצבי להבות לחיזוקם של בני התורה המתמודדים עם תקופת המעצרים | בנאומו, חשף הרב: מדוע פרץ ראש ישיבת 'פורת יוסף' בבכי תמרורים בעיצומו של מעמד הנחת אבן הפינה לישיבה בעיר העתיקה, ומה הקשר למנכ"ל בית אבות חילוני שנותר פעור פה? | צפו (חרדים)
לרגל יומא דהילולא קדישא של הגאון חכם עזרא עטיה זיע"א, אשר חל בשב"ק י"ט אייר, פקדו המונים בראשות חבר מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים ועוד רבנים ידועי שם, בערב שב"ק את קברו ב'הר המנוחות' בירושלים, והעתירו לישועת הכלל והפרט (חרדים)
המוני בני תורה השתתפו אמש (ראשון) בעצרת חיזוק והתעוררות לרגל הילולת הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל. אשר התקיימה בהיכל בית המדרש של קהילת 'חניכי הישיבות' בגבעת האנטנה - בית וגן | בעצרת נשאו דברים גדולי הרבנים שהרחיבו במשנתו של בעל ההילולא (חרדים)
במלאות 55 שנה להסתלקותו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי עזרא עטייה זצוק''ל, התקיימה בהשתתפות גדולי ישראל עצרת זיכרון לזכרו הטהור במסגרת שיעורו השבועי של הראשל''צ הגאון רבי יצחק יוסף, בבית הכנסת היזדים • צפו בתיעוד (חרדים)