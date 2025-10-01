במהלך שיעורו השבועי של רבה של אלעד הגאון רבי מרדכי מלכא, נשא דברים חוצבי להבות לחיזוקם של בני התורה המתמודדים עם תקופת המעצרים | בנאומו, חשף הרב: מדוע פרץ ראש ישיבת 'פורת יוסף' בבכי תמרורים בעיצומו של מעמד הנחת אבן הפינה לישיבה בעיר העתיקה, ומה הקשר למנכ"ל בית אבות חילוני שנותר פעור פה? | צפו (חרדים)
בכנס רפואה והלכה לקראת יום הכיפורים חשף הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מה עשה אביו, מרן הגאון רבי עובדיה, כששמע שאביו ז"ל מתעקש לצום ביום כיפור | הראשל"צ הדגיש את החשיבות בשמירה על הבריאות וההקשבה להוראות הרופאים בצום (חרדים)
רבה של אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, העלה מספר פעמים את אבוקת האור בכמה מדורות קודש ברחבי העיר אלעד במהלך ל"ג בעומר | תחילה בקהילת 'עטרת יצחק', בהמשך בבית הספר מוריה, וכן בקהילת 'לקח טוב' | בכל המקומות פיזז הרב עם תושבי העיר לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי (חרדים)