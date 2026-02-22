אלפי חסידים חגגו את ימי החג בחצר באבוב 45 בבורו פארק • זקני החסידות ופרחיה ניגנו בכינורות מתחת לכסא האדמו"ר • חלוקת פרסים למצטייני המתיבתא והישיבות הקטנות • תיעוד מרהיב מהשולחנות הטהורים, הושענא רבה ושמחת תורה
התמונה שמסעירה את עולם הישיבות: מה עשה הגר"ד כהן במטבח של ארמונות חן? | פורים בצל גזירת הגיוס: בחורי הישיבות טוענים - אין מענה אמיתי | האדמו"ר הפתיע את החסידים - זו הסיבה לביטול הנסיעות לחו"ל | שמע חרפתו ולא השיב: סיקור מהאירוע החמור בבני ברק | הת"תניקים באים: הג'ינגל המקורי של ישיבת נווה יעקב (מעייריב)
חסידי באבוב 45 בארה"ק, בראשות רבני החסידות, התכנסו למעמד כבוד התורה למצטייני מפעל 'קנין ההלכה' שע"י החסידות | סביב שולחנות ערוכים כל טוב הסבו כל הקהל, שהאזינו בשקיקה לדברי נועם שנשמעו מפי רבנים ומגידים שהוזמנו לפאר את המעמד הגדול (חסידים)
אוהלי תפילה והכנסת אורחים ענקיים נבנו לקראת ל"ג בעומר ע"י אוהל אדמו"רי באבוב בבית העלמין בניו ג'רזי, לשם עלו ובאו אלפי בני ישראל להפיל תחינתם ביום נשגב זה, אשר כידוע ישועות גדולות למעלה מדרך הטבע ראו בתפילה בציון האדמו"ר זצ"ל, ובפרט ביום ל"ג בעומר | צפו בתיעוד ענק מהתפילות והסעודות שהתקיימו במקום (חסידים)