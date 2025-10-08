על פי הודעת האלוף רסאן עליאן, כמות גדולה של סחורות הצטברו בתקופה האחרונה בסמוך למעבר כרם שלום אך האו"ם מסרב לשתף פעולה | בהודעת דובר צה"ל נאמר: כי "צוותי האו"ם מסרבים להגיע לאסוף ולחלק את הסיוע לתושבי רצועת עזה" (צבא)
מערכת הפיקוד קרסה וצה"ל נכשל במשימת ההגנה על גזרת כרם שלום, כך נקבע בתחקיר הצה"לי על הקרב בקיבוץ כרם שלום, הקיבוץ הכי קרוב לרצועת עזה | כוחות הצבא הגנו בחירוף נפש על הקיבוץ לאורך היום ובלמו עשרות מחבלים | מתוך 100 מחבלים שחדרו - 40 חוסלו | חברי כיתת הכוננות, הצוותים הרפואיים בקיבוץ וצוות החירום היישובי פעלו באומץ לב וחתרו למגע ומנעו אסון כבד יותר | התחקיר המלא (חדשות, צבא)
במנהלת תקומה אשר אחראית על השיקום והבנייה מחדש של היישובים בעוטף עזה, מפרסמים הבוקר את נתוני התקדמות השיקום והבנייה מחדש של היישובים בחבל | על פי מנהלת תקומה 92% מכלל תושבי החבל (יותר מ-59 אלף מתוך 64 אלף תושבי האזור) כבר חזרו לבתיהם | המספרים המלאים (בארץ)
צה״ל ושב״כ ממשיכים לחסל מחבלים שפשטו לארץ ב-7.10. חוסל מחבל שפשט לכרם שלום ב-7.10, מהקומנדו הימי של ארגון הטרור חמאס | הפעולה בוצעה בשיתוף צה"ל, שב"כ וחיל האוויר |תיעוד מפעילות חיל הים במבצע ׳מרכבות גדעון׳ (צבא וביטחון)
הבוקר (רביעי) הגיעו פעילי תנועת ״צו 9״ וחברי תנועת ״המילואימניקים״ אל הכביש למעבר כרם שלום, שם הם חוסמים את משאיות הסיוע לארגון הטרור חמאס, לאחר שאמש עברו 93 משאיות | מאוחר יותר נעצרה רעות בן חיים, מובילת מחאת "צו 9" לחסימת משאיות הסיוע, ע"י כוחות המשטרה במעבר כרם שלום (משטרה)