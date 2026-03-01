בערב שב"ק האחרון נחגגה בעיר ביתר שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מאמשינוב וקרעטשניף • האדמו"ר מאמשינוב, הממעט בדרך כלל בקבלת כיבודי סנדקאות, הגיע במיוחד לעיר ושימש כסנדק • הרך הנימול נקרא "יצחק לייבוש" על שם זקנו גאב"ד ראדומישלא זצ"ל שנפטר השנה | צפו בתיעוד (חסידים)
הוא לבוש בקפוטה ירושלמית פשוטה וכיפה לבנה ענקית על ראשו, אך תחתיהן מסתתרת אש לוהטת של דורות קדומים • משנות היתמות המוקדמות, דרך הבדידות בסמטאות אומן ועד להנהגה הסוחפת בלב מאה שערים • הצצה לדמותו היוקדת של הרבי 'מקרעטשניף כפר עטה' שמשלב את עבודת "קרעטשניף" עם תורת ה"חיזוק" של ברסלב • "אני לא משחק משחקים, אני פשוט אותנטי ללא פילטרים" • 'בבלי' בפרופיל מיוחד ומקיף על האדמו"ר שבוחר דווקא בסדקים, כי משם חודר האור (חסידים, מגזין)
הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף ביתר, וראש ישיבת קרעטשניף ברחובות, ערך במוצאי שב"ק, סעודת הילולא לרגל הילולת זקינו הרה"ק רבי אליעזר זאב מקרעטשניף | הסעודה התקיימה בביהמ"ד של החסידות בביתר בהשתתפות בני הקהילה (חסידים)
בביהמ"ד הגדול קרעטשניף ברחובות נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת חומש לילדי ה'תלמוד תורה' | את המעמד פיאר הופעתו הכבודה הגה"צ רבי דוד משה רוזנבוים אב"ד קרעטשניף | מקהלת ילדי החיידר הנעימו בזמר ושיר במהלך המסיבה (חסידים)
הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים ראש ישיבת קרעטשניף ורב הקהילה בביתר, בהדלקה המרכזית לבחורי ישיבת קרעטשניף בצהרי היום במרכז החסידות ברחובות | האדמו"ר מקרעטשניף אינו נוהג להופיע במעמדי ל"ג בעומר, ובניו הרבנים ממלאים מקומו במעמדי ההדלקות של החסידות (חסידים)