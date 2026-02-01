השבת נערכה בעיה"ק טבריה שמחת הברית לנין הגה"צ חכם ניסים בן שמעון ראב"ד ת"א, נכד לחתנו הגאון רבי שבתי לוי רו"מ הליכות משה ורב שכונת 'רמת אהרן' בב"ב, ונכד למחותנו הגה"צ רבי משה אבוחצירא, רו"מ 'תפארת בבא סאלי' ובנו של האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, ונינו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא | צפו בתיעוד מתפילת ערבית וההבדלה שנערכה במוצאי שבת יחד עם הסבים הדגולים (חרדים)
השבוע התקיימה שמחת נישואי נכד האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, בן לבנו הגה"צ רבי משה אבוחצירא רו"מ "תפארת בבא סאלי", חתן האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, רב העיר רמלה | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים ואישי ציבור מכובדים | צפו בגלריה של הצלם ש.פ.ה (חרדים)
בקהילת האברכים בנתיבות חגגו השבוע במעמד רב רושם את חנוכת ״קרית מפעלות החינוך״ הכוללים ת״ת 'מוסדי עולם' לבנים ובית יעקב 'כתר' לבנות • המעמד הוא המשך לביסוס והתעצמות מוסדות וקהילות האברכים בעיר | צפו בתיעוד (חרדים)
חברי הבד"ץ דחסידי בעלזא, ששבו זה עתה ממסע בארה"ב, עשו פעמיהם תיכף אל שדות החיטים, שם קצרו ברינה את החיטים תחת השגחתם הקפדנית, ועקבו מקרוב אחר עבודת אנשי השדה שעמלו על מלאכתם שעות ארוכות | לצד חברי הבד"ץ נצפו גם האדמו"ר רבי משה אבוחצירא, והגאון רבי סיני הלברשטאם שהגיע לבוש במלבוש עליון - מעיל חורפי רבני, על אף החום המעיק וקצר את חיטיו למצותיו לקראת פסח תשפ"ו (חרדים)