לראשונה אי פעם הוגשה היום בקונגרס האמריקני הצעת חוק רשמית להטלת סנקציות ואמברגו נשק על ידי חברי קונגרס אנטי-ישראלים בראשות תומכת הטרור ראשידה טאליב | מדובר בפעם הראשונה כאמור שהקונגרס דן באופן רשמי בהטלת סנקציות על ישראל, גם אם לחוק אין שום סיכוי לעבור (חדשות, מדיני)
למרות הדיווחים אתמול מחלוקת הסיוע ברצועת עזה, על כך שצעירים פורעים בזזו את האוכל, בחברת הסיוע האמריקנית מסבירים מה קרה ומדווחים, כי חולקו 8,000 חבילות, חצי מיליון ארוחות וישנם אפס נפגעים מכל הצדדים | הבוקר חודש הסיוע לרצועה ובחברה טוענים, כי מחסום הפחד של התושבים מהארגון הרצחני חמאס נשבר (חדשות)