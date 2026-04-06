ראש הממשלה מסר שטראמפ הודה לו על הסיוע הישראלי במבצע לחילוץ הנווט האמריקני שמטוסו הופל על ידי איראן | "הוא רואה בישראל בעלת ברית איתנה, נחושה, תקיפה, שנלחמת כתף אל כתף לצידה של ארה"ב", ציין נתניהו (בארץ)
הנשיא טראמפ מתכוון להיפגש עם נשיאה של הרפובליקה העממית של סין, שי ג'ינפינג, במסגרת ועידת APEC בדרום קוריאה, בתקופה שבה סין מטילה חרם מלא על סויה אמריקאית ופועלת להגבלת יצוא מינרלים חיוניים לארה"ב | הממשל האמריקאי שוקל צעדי תגובה, אך הסיוע למגדלי הסויה בארה"ב נדחה בשל השבתת הממשל שנמשכת | האם המשבר הגיע לנקודת רתיחה? (בעולם)
למרות שאנחנו רוצים לחשוב על עצמנו כטובי לב שממהרים לעזור, לצערנו, המחקרים מראים אחרת: כשיש הרבה אנשים סביב אירוע חירום - האחריות מתמסמסת, וכל אחד מניח שמישהו אחר כבר יפעל | מהפסיכולוגיה החברתית ועד לציווי התורה "לא תעמוד על דם רעך", זהו סיפורו של אפקט הצופה מהצד - ולמה דווקא אנחנו חייבים להיות אלה שעושים את הצעד הראשון (פסיכולוגיה)
למרות הדיווחים אתמול מחלוקת הסיוע ברצועת עזה, על כך שצעירים פורעים בזזו את האוכל, בחברת הסיוע האמריקנית מסבירים מה קרה ומדווחים, כי חולקו 8,000 חבילות, חצי מיליון ארוחות וישנם אפס נפגעים מכל הצדדים | הבוקר חודש הסיוע לרצועה ובחברה טוענים, כי מחסום הפחד של התושבים מהארגון הרצחני חמאס נשבר (חדשות)
בדברים שנשא במליאה רמז ראש האופוזיציה יאיר לפיד, כי ישראל היא זו שמממנת את הסיוע ההומניטרי לעזה באמצעות חברות קש בשווייץ וארה"ב | בין יתר דבריו אמר: "האם יכול להיות ששירותי הביטחון הישראלים נשלחו בידי רה"מ ושר האוצר כדי לשנע כספים של מדינת ישראל לחו"ל, כדי שהם יחזרו אח"כ לעזה כסיוע הומניטרי?" | צפו (כנסת)