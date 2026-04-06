בבלי
"נלחמים כתף אל כתף"

"טראמפ הודה לי על הסיוע בחילוץ": נתניהו חושף שיחה בין המנהיגים | צפו

ראש הממשלה מסר שטראמפ הודה לו על הסיוע הישראלי במבצע לחילוץ הנווט האמריקני שמטוסו הופל על ידי איראן | "הוא רואה בישראל בעלת ברית איתנה, נחושה, תקיפה, שנלחמת כתף אל כתף לצידה של ארה"ב", ציין נתניהו (בארץ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר כי הוא דיבר עם , שמצידו הודה לו על הסיוע הישראלי במבצע לחילוץ הנווט האמריקני שמטוסו הופל על ידי איראן.

״אתמול דיברתי שוב עם ידידי הנשיא טראמפ. אני הבעתי בפניו את ההערכה העצומה שלנו למבצע החילוץ ההירואי של אותו איש צוות אוויר אמריקני, והנשיא טראמפ מצידו הודה לי על הסיוע שישראל נתנה במבצע הזה", אמר נתניהו.

ראש הממשלה הוסיף: "בכלל הוא דיבר עלינו בסופרלטיבים, הוא אמר: ״You guys are great” - אתם גדולים. הוא רואה בישראל בעלת ברית איתנה, נחושה, תקיפה, שנלחמת כתף אל כתף לצידה של ארה"ב, וביחד אנחנו ממשיכים לכתוש את משטר הטרור של איראן".

"היום השמדנו את המפעל הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן", הוסיף נתניהו, והסביר: "זאת אומרת, אנחנו מחסלים בשיטתיות את מכונת הכסף של משמרות המהפכה. אנחנו מחסלים מפעלים, אנחנו מחסלים פעילים, וכן אנחנו ממשיכים לחסל בכירים".

"איראן היא כבר לא אותה איראן, ישראל היא לא אותה ישראל. ישראל חזקה מאי פעם, ומשטר הטרור באיראן חלש מאי פעם", סיכם ראש הממשלה והוסיף: "ומה המפתח, מה הסוד? אמונה וכוח. יש לנו את שניהם בשפע״.

