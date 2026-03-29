הרמטכ״ל ביקר היום בפיקוד צפון, ואישר תוכניות להמשך הלחימה ואמר: ״ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר הרדיקאלי באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה; עד כה פיקוד צפון חיסל יותר מ-400 מחבלי חיזבאללה. אנו נערכים להמשך ומתגברים את פיקוד הצפון בכוחות נוספים על מנת להרחיב את הפעולה הצבאית, להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהרחיק האיום מיישובי הצפון״ | צפו (חדשות מלחמה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בפיקוד צפון ועדכן על חיסול מפקד יחידת נצר בחיזבאללה וכי למעלה ממיליון תושבים פונו מהדאחייה ומדרום לבנון: "לא רק שלא ניסוג מול החיזבאללה - אלא ננצל את ההזדמנות כדי להכות בו ולגבות ממנו מחירים. יש לנו הזדמנות להביא ביטחון מאוד מאוד גדול" | צפו (חדשות בארץ)
לאחר שנתיים של מלחמה בלתי פוסקת ואיום הטילים מלבנון, שנת הלימודים החדשה תיפתח הבוקר ביישובי הצפון, כאשר הדבר מהווה שלב נוסף בשיקום הצפון והחזרתו לחיים | מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילוא אמר כי "החזרה הביתה ופתיחת שנת הלימודים היא מקור לגאווה גדולה, זוהי עדות לעוצמה, לעמידה איתנה ולרוח שלא נשברת" (בארץ, צבא)
מפקד פיקוד העורף לשעבר, אלוף רפי מילוא, ייכנס לתפקיד מפקד פיקוד הצפון במקום האלוף היוצא אורי גורדין | הרמטכ"ל השתתף במעמד והתייחס בין היתר למלחמה הניטשת, להישגים ולתוכניות העתידיות | זמיר שיבח את אומץ הלוחמים והמנהיגות בצפון, והבטיח להמשיך במתקפה בכל הגזרות – עד למיגור חמאס והשבת החטופים (צבא)
מפקד פיקוד הצפון, אלוף אורי גורדין שוחח היום (ראשון) עם הנהלת המועצה האזורית הגליל העליון וסקר בפניהם את המצב הבטחוני חצי שנה לאחר הפסקת האש בצפון | האלוף גורדין אמר בין היתר: "המצב הבטחוני מול לבנון ומול חיזבאללה נמצא במצב הכי טוב שהיה לנו בעשורים האחרונים, איום פשיטה של כוח רדואן הוסר באופן מלא" (צבא)
מפקד חטיבה 769, בגזרה המזרחית בגבול לבנון, אל״מ א׳ - סיים אמש את תפקידו בתום כהונה של שנתיים, רובה במלחמה | בנאום סיום תפקידו, נשא אל״מ א׳ נאום נוקב ובו אמר דברים קשים על התפיסות המבצעיות של צה״ל לפני 7 באוקטובר, על המציאות הקשה בגבול הצפון לפני פרוץ המלחמה, וגם התייחס למציאות ביום שאחרי (צבא)
הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב עם אלוף פיקוד הצפון אורי גורדין ושיבח את כוחות המילואים של אוגדה 146 ואת כוחות אוגדה 91 על פועלם בגזרה הצפונית מתחילת המלחמה ועל ההישגים המשמעותיים שהביאו לביצור ביטחון ישראל (צבא וביטחון)