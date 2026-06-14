"נערכים להתפתחויות": הרמטכ"ל זמיר חושף את המוכנות למהלך הבא

הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר קיים היום (ראשון) שיח מבצעי עם מפקדי האוגדות והחטיבות בפיקוד הצפון, במהלכו הביע הערכה רבה להישגים המבצעיים ולפעילות ההתקפית שמובילים הכוחות בשבועות האחרונים. במקביל, שיגר הרמטכ"ל מסר ברור על המוכנות הצבאית למהלכים נוספים בזירות שמעבר ללבנון.
"אנחנו עוקבים באופן הדוק אחר המתרחש תוך שמירה על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הזירות - המציאות כעת רגישה ומורכבת", מסר זמיר למפקדים. "צה"ל כולו נחוש, דרוך, מוכן ופועל בעוצמות משתנות בכלל הגזרות. לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אך אנחנו נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות".
מוכנות מיידית לחזרה ללחימה באיראן
דבריו של הרמטכ"ל מגיעים על רקע האיומים המתחדשים מצד איראן בעקבות התקיפה הישראלית ברובע הדאחייה שבביירות. כפי שדיווחנו, דובר ועדת הביטחון הלאומי באיראן שיגר אזהרה חריפה כלפי ישראל, תוך שהוא מאיים בהענשת "המשטר הציוני".
בביקור מבצעי שערך מוקדם יותר השבוע בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון, חשף הרמטכ"ל את עומק המוכנות הצבאית למהלך נוסף מול איראן. "התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה", הבהיר זמיר, תוך שהוא מדגיש כי "צה"ל דרוך ומוכן לחזרה ללחימה באיראן".
חשיבות מרחב הבופור והפעילות בלבנון
הרמטכ"ל הדגיש בשיח עם המפקדים את החשיבות המבצעית של הפעולה במרחב הבופור. "הפעולה בבופור חיונית מבחינה מבצעית וביחס למטרות המערכה", ציין זמיר. "הפעולה נועדה להעמיק את ההישג המבצעי מול חיזבאללה ולשלול ממנו יכולות תת-קרקע, פיקוד, שליטה ואש אשר פיתח במשך שנים ארוכות".
על פי הנמסר, הממצאים שנחשפו בשטח, הן מעל הקרקע והן מתחת לקרקע, מעידים על חשיבות התשתית ועל מרכזיותו של מרחב הבופור ורכס עלי טאהר עבור הארגון בניסיונותיו להתבצר ולפגוע בתושבי הצפון. "חיזבאללה המיט אסון על מדינת לבנון ועל העדה השיעית; אזרחי לבנון מבינים זאת היטב", הוסיף הרמטכ"ל. "כל כפרי דרום לבנון הפכו לרשת מסועפת של תשתיות טרור".
עליונות מבצעית וסיוע בלתי מוגבל באש
זמיר הבהיר כי הכוחות בשטח פועלים תוך עליונות מבצעית ומקבלים סיוע בלתי מוגבל באש - מהקרקע ומהאוויר. "אנחנו ממשיכים לפעול באופן יוזם והתקפי, להעמיק את התמרון היכן שנדרש, לחזק את ההגנה ולהסיר את האיום מעל תושבי הצפון", מסר הרמטכ"ל.
הרמטכ"ל הדגיש כי צה"ל ממשיך לפעול בלבנון על מנת לחזק את ההגנה על יישובי הצפון ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה בפעולות תמרון קרקעיות ובאש מערכתית. "כל הישג מבצעי נוסף שנביא יוביל להמשך השחיקה וההתפוררות של חזית הדרום של חיזבאללה ולשיפור ההסדרים הביטחוניים, שיקבעו במסגרת המשא ומתן בתיווך אמריקאי בין הדרג המדיני וממשלת לבנון", סיכם.
יצוין כי בימים האחרונים מתנהלת פעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום לבנון, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לחשוף ולהשמיד תשתיות טרור נרחבות שהקים ארגון חיזבאללה לאורך שנים.
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