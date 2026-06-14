"נערכים להתפתחויות": הרמטכ"ל זמיר חושף את המוכנות למהלך הבא

הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר קיים היום (ראשון) שיח מבצעי עם מפקדי האוגדות והחטיבות בפיקוד הצפון, במהלכו הביע הערכה רבה להישגים המבצעיים ולפעילות ההתקפית שמובילים הכוחות בשבועות האחרונים. במקביל, שיגר הרמטכ"ל מסר ברור על המוכנות הצבאית למהלכים נוספים בזירות שמעבר ללבנון.

"אנחנו עוקבים באופן הדוק אחר המתרחש תוך שמירה על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הזירות - המציאות כעת רגישה ומורכבת", מסר זמיר למפקדים. "צה"ל כולו נחוש, דרוך, מוכן ופועל בעוצמות משתנות בכלל הגזרות. לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אך אנחנו נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות".

מוכנות מיידית לחזרה ללחימה באיראן

דבריו של הרמטכ"ל מגיעים על רקע האיומים המתחדשים מצד איראן בעקבות התקיפה הישראלית ברובע הדאחייה שבביירות. כפי שדיווחנו, דובר ועדת הביטחון הלאומי באיראן שיגר אזהרה חריפה כלפי ישראל, תוך שהוא מאיים בהענשת "המשטר הציוני".

בביקור מבצעי שערך מוקדם יותר השבוע בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון, חשף הרמטכ"ל את עומק המוכנות הצבאית למהלך נוסף מול איראן. "התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה", הבהיר זמיר, תוך שהוא מדגיש כי "צה"ל דרוך ומוכן לחזרה ללחימה באיראן".

חשיבות מרחב הבופור והפעילות בלבנון

הרמטכ"ל הדגיש בשיח עם המפקדים את החשיבות המבצעית של הפעולה במרחב הבופור. "הפעולה בבופור חיונית מבחינה מבצעית וביחס למטרות המערכה", ציין זמיר. "הפעולה נועדה להעמיק את ההישג המבצעי מול חיזבאללה ולשלול ממנו יכולות תת-קרקע, פיקוד, שליטה ואש אשר פיתח במשך שנים ארוכות".