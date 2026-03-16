הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (שני), בפיקוד הצפון יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא ומפקדים נוספים, רק כעת דובר צה"ל התיר לפרסם את דבר הביקור ואת אישורי התוכניות.

במסגרת הביקור, הרמטכ״ל ביקר את הכוחות בשטח, קיים הערכת מצב, אישר תוכניות להמשך וקיים שיח עם מפקדי האוגדות הפועלות בפיקוד הצפון.

זמיר אמר במקום: ״איראן היא הזירה הראשית, החלשת המשטר ויכולותיו יחלישו את הציר הרדיקאלי כולו ובתוך כך את ארגון הטרור חיזבאללה. המערכה מול חיזבאללה היא חזית מרכזית נוספת. כל פגיעה ביכולות ההתעצמות הצבאית של איראן ומשמרות המהפיכה פוגעת גם ביכולות החימוש והמימון של חיזבאללה. ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר הרדיקאלי באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה".

עוד הוא אמר: "בשבועיים האחרונים יצאנו לפעולה קרקעית ממוקדת בדרום לבנון במטרה להרחיק את האיום מן הגבול ולהבטיח ביטחון ארוך טווח לתושבי הצפון. פיקוד הצפון מנהל מערכה נחושה מול חיזבאללה, במסגרתה חוסלו עד כה יותר מ-400 מחבלים, ובהם גם בכירים בארגון".

התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום שלמה קליין | 10.04.26

לדבריו: "אנחנו נחושים להעמיק את הפעולה עד להשגת כלל יעדינו. במקביל, אנו מחזקים את ההגנה ומתגברים את פיקוד הצפון בכוחות נוספים. חיזבאללה מצוי כעת במלחמת הישרדות על עצם קיומו, הוא משלם מחיר כבד על כניסתו למערכה - והלחץ עליו רק יילך ויגבר".

לסיום אמר הרמטכ"ל: "בשבוע האחרון הכוחות בפיקוד הצפון פועלים בנחישות ובעוצמה - הערכה רבה על כך. כעת עלינו להתמקד בהסרת האיומים, בחיזוק ההגנה על היישובים ובהמשך העצמת הפגיעה בחיזבאללה״.