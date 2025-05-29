שלח בחורי ישיבות לכלא: עשרות נעצרו בהתפרעות בבית שופט העליון | הרחוב החרדי חצוי: גינוי נטורי קרתא מיותר ומזיק | על סוס בלבוש מלכות: קבלת פנים מרגשת בישיבת וינקלר בתירוש | סערת הברעקלאך חזרה לרחוב החרדי - ונגדעה באיבה | קיבלה הקצאה והניחה אבן פינה: 'נתיבות חיים' חוגגת את הקמפוס החדש | יהדות צרפת סוערת: הרב הוותיק פוטר בגלל עירוב (מעייריב)
מצפון ועד דרום, בערים ובמושבים, קול התורה נשמע בעוז וברמה. מקומץ בחורים שעלו מאירופה העשנה וייסדו את ישיבת פונביז', גדל עולם הישיבות והתפתח בממדי ענק, כן ירבו | לצד הישיבות הגדולות והוותיקות, נפתחו בעשור האחרון עשרות "ישיבות קיבוץ" המיועדות לבחורים מבוגרים, ונותנות מעטפת מותאמת ומיוחדת לבני העלייה | לרגל חג מתן תורה יצאנו לסקר את התופעה שהולכת ומתרחבת | צְבִי וְאִתְרְעִי בָן, וּמְסַר לָן אוֹרַיְתָא (עולם הישיבות)