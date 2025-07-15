במעמד הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף ועוד רבנים רמי מעלה, קהילת "יביע אומר" בירושלים חגגה שש שנים של לימוד 'חזון עובדיה' וסיום מסכת ברכות שלומדי כולל ערב – לוחמים ועמלי כפיים – למדו יחד בצוותא • גדולי ישראל פיארו את המעמד, והאצילו ברכתם על הנאספים (חרדים)
חבר לשכת הרבנות בהרצליה הגר"י נקי חושף את ה"חברותא" עם רבי אברהם פטאל זצ"ל, חותנו של מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, שהיום חל יום היארצייט שלו, בערוב ימיו | הספר שקיבל ממרן פעמיים, ההקדשה שהוסיף הנהג והבקשה של הרב פטאל: "שהוא יכתוב את ההקדשה" (אנשים)
גבעת זאב לבשה חג ביום שלישי האחרון עת התקיים בשכונת 'אגן האיילות', מעמד "הכנסת ספר תורה" בשילוב חנוכת הבית לבית המדרש הגדול 'חזון עובדיה', בהשתתפות המוני תושבי השכונה אשר ליוו את הספר תורה בתהלוכה ברוב פאר והדר, בשירה וריקודים ברחובה של עיר, ולאחר מכן הסבו לסעודת מצווה מפוארת, במעמד חנוכת הבית וקביעת מזוזה למשכן בית המדרש החדש (חרדים)