לקראת הימים הנוראים נקראו אלפי חסידי ויז'ניץ להתאסף ברחבת הכותל המערבי לתפילת רבים לרפואתו השלימה של האדמו"ר • בני הרבי יצאו בקריאה נרגשת לחסידים • אברכי הכולל של בעלי הבתים יצטרפו למעמד בעיצומו של מסע חיזוק בירושלים (חסידים)
בהיכל ישיבת 'צמח צדיק', דחסידי ויז'ניץ באשדוד, נערך מעמד כבוד התורה 'יקרא דאורייתא', למצטייני הישיבה| את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה הרה"צ רבי יצחק ישעי' הגר, בנו האמצעי של האדמו"ר מויז'ניץ (חסידים - ישיבות)
בערב ראש חודש סיון התאספו בני האדמו"ר מויז'ניץ, במעונו של אביהם, ואמרו תפילת השל"ה יחד עם קבוצה נבחרת של נגידים | בסיום המעמד עברו הנגידים לפני הגה"צ אב"ד קריית ויז'ניץ, שהעניק לכל אחד תהילים מהודר בכריכת עור, מנחת שי מאביו האדמו"ר מויז'ניץ (חסידים)