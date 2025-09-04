ביום רביעי, כ"ג בסיון תרכ"ו, לפני 160 שנה, זמן קצר קודם עלות השחר, מחוץ לחלון, עטו שמי הממלכה בהונגריה חשיכה עמוקה, ובאותן דקות מרעישות, עלתה לגנזי מרומים נשמתו הטהורה של עמוד ההוראה | שלמה וייזר על דמותו הייחודית של אחד מגדולי פוסקי הדורות, רבי יהודה אסאד זצוק"ל, בעל ה"יהודה יעלה" ורבה של סרדאהלי | וגם, המעשה המבהיל שאירע בשעת פטירתו והקשר לדיוקנו של הצדיק (חרדים)
בפרשת
השבוע נשא – מזוכר כלי הכיור בו התקדשו
הכהנים טרם נגשו לשרת בקודש |
על נדבת נשות ישראל
והמראות שציפו את הכיור |
האם מותר לגבר להסתכל
במראה מבלי לעבור על איסור ‘לא ילבש’?
מה דעת השולחן ערוך על
כך? ומי מגדולי ישראל לא
הניח להציב מראה בתוך ביתו?
| מאמר ראשון בסדרה
(יהדות,
פרת השבוע)