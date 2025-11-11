בבית המשפט נמשכת היום החקירה הנגדית ב-"תיק 1000", העוסקת בזמן חזרתו של נתניהו לפוליטיקה, לאחר הפסקה קלה - בתחילת שנות ה-2000 | נתניהו בדיון: לא התכוונתי לחזור לפוליטיקה אחרי ההפסד ב-99', הייתי על סף מוות פוליטי - אחרי שהיית ראש ממשלה - זה פגר" (חדשות)
בבית המשפט נפתחה היום חקירה נגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו מול נציגי הפרקליטות | סיפר על הפגישות עם מילצ'ן, על התקופה שבה היה 'פגר פוליטי' אחרי הקדנציה הראשונה שלו בתפקיד ראש הממשלה. וגם: התקשה לקרוא מהנייד והשיב לטענות על כך שאמר 1,788 פעמים שאיננו זוכר (משפט)