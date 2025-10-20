הרשויות בפולין דיווחו על גילוי מנהרה תת-קרקעית שנחפרה מהצד הבלארוסי אל תוך השטח הפולני - השנייה שנמצאה השנה | הממשלה מזהירה מפני תופעה חמורה כחלק ממלחמה היברידית שמנהלות בלארוס ורוסיה נגד האיחוד האירופי, בעוד מספר ניסיונות ההסתננות לגבול הפולני מזנק לרמות שיא (בעולם)
חייל צפון קוריאני הצליח בדרך לא דרך לעבור את הגבול העמוס במוקשים בין צפון לדרום-קוריאה | החייל, שככל הנראה החליט לערוק לדרום לאור התנאים הקשים במדינת הטרור, יעבור תשאול מאסיבי במשך שבועות על ידי המודיעין הדרום-קוריאני (חדשות)
עשרות אזרחים שהגיעו לסיור בגבול ישראל - סוריה, ניסו לחצות את הגדר ולהתיישב בתוך שטח סוריה, אך כוחות צה"ל שהגיעו למקום פינו אותם חזרה, אל מעבר לגבול | "הפעם לא הצלחנו אבל אנחנו לא נפסיק, נמשיך לבוא, עד שנצליח להתיישב" (בארץ)
במצרים החליטו להגביר את הנוכחות בסמוך לגבול עם ישראל, כדי למנוע כניסת תושבי רצועת עזה לשטח המדינה | על פי הדיווחים, המצרים תגברו את הגבול בסיני באלפי חיילים נוספים | על פי הסכם השלום עם ישראל, כל שינוי בנוכחות הצבאית צריכה להתקיים רק לאחר תיאום בין המדינות (מדיני)
מערך אנטנות עגול בקוטר של יותר מקילומטר וחצי נבנה בקלינינגרד, בסמוך לגבול פולין - מה שעשוי להפוך למתקן ההאזנה הגדול בעולם | המתקן מבוסס על טכנולוגיות מהמלחמה הקרה אך מותאם לעידן המודרני, ומסוגל לשבש תקשורת וליירט מידע צבאי של נאט"ו, לצד תקשורת עם צוללות רוסיות | המהלך מתרחש במקביל להסלמה בלוחמה האלקטרונית באזור הבלטי ומעורר דאגה בקרב מדינות המערב (בעולם)
בתקשורת המקומית בלבנון מדווחים בשעות האחרונות, על מקרה חריג בגבול ישראל - לבנון | על פי הדיווחים כוחות צה"ל חטפו "דייג" מסירתו, מול ראס א-נאקורה שבדרום המדינה, וככל הנראה מדובר בחשוד שהתקרב בצמוד לגבול ונעצר (בעולם)