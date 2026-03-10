שנה לאחר חיסולו הדרמטי של מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, בפעולה משולבת של המוסד וחיל האוויר, נחשפים הפרטים המלאים של המבצע הנועז | במרכז הסיפור עומדים סוכני מוסד שהתגנבו ללב ביירות במהלך הפצצות כבדות, במטרה לשתול מכשור טכנולוגי פורץ דרך שאפשר את חיסולו המדויק של נסראללה ועשרות בכירים נוספים בבונקר תת-קרקעי סודי (ביטחון, מדיני)
למרות הסכם בין ישראל ללבנון, היחידה האווירית של חיזבאללה ממשיכה לעסוק בטרור ומעצימה את יכולותיה | צה"ל תקף בדרום לבנון סדנה לייצור רחפנים המשמשים לתקיפה, איסוף מודיעין ושיפור יכולות התצפית של המחבלים נגד ישראל (צבא וביטחון)