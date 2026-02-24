במהלך מעמד הענק בפילדלפיה שבארה"ב, מול רבבות משתתפים, יצא ראש ישיבת לייקווד הגר"מ קוטלר במתקפה חסרת תקדים נגד הרשויות בישראל המנסות להפוך את בני הישיבות ל"קרימינליים" | בנאום כואב הוא תיאר את המעצרים והסנקציות הכלכליות, הכריז על חזית אחידה של יהדות הגולה עם לומדי התורה בארץ, וחתם באזהרה המצמררת של זקנו הגר"א קוטלר זצ"ל: "אם ימשיכו הרדיפות - לא יהיה שלום וביטחון בארץ ישראל" (חרדים, בעולם)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ פיאר בהופעתו הכבודה את מעמד "אדירי התורה" למצטייני כולל 'מתיבתא להוראה' בעיה"ק ירושלים, שבראשות בנו יקירו וחביבו הרה"צ רבי שלום עוזר הגר | במהלך המעמד שמעו הנאספים דברי נועם מפי הרבנים, וזכו לקבל את ברכת הקודש מהאדמו"ר בצירוף שי נאה – גביע ויז'ניץ לקידוש (חסידים)
ראש ישיבת בית מדרש גבוה לייקווד הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר ביקר את הגאון רבי עזריאל אויערבאך כדי להודות לו על מסע החיזוק שערך בארה"ב | במהלך הביקור דנו בחרדה על גזירת הגיוס המרחפת על עולם התורה והישיבות ונגד המאמצים לחוקק חוק גיוס עם פשרות | צפו בתיעוד מהביקור (חרדים)