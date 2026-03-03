העירייה מציגה כתב אישום חריף כנגד משרד התחבורה: המשרד מעכב תחנה מרכזית ומסרב להחזיר קווים • במשרד מבהירים: העירייה ביקשה שינויים שחייבו בחינה מעמיקה | המאבק על התחבורה הציבורית בעיר התורה - מעקב 'בבלי' (תחבורה)
משרד התחבורה הכריז על מתווה מדורג להשבת כ-100 אלף אזרחים התקועים בחו"ל, במסגרתו יופעלו טיסות נכנסות בלבד לאורך כל שעות היממה | מבצע השבת הישראלים השוהים בחו"ל צפוי להימשך בין שבוע לעשרה ימים, כך עולה מתוכנית "כנפי הארי" שהציגה הערב שרת התחבורה (חדשות)
שרת התחבורה רגב הצהירה על מבצע להשבת יותר ממאה אלף ישראלים התקועים בחו"ל ומבקשים לשוב הביתה | לפי התוכנית יצאו מספר מטוסים מישראל למספר מדינות כדי להיערך להשבת ההמונים הממתינים | אנשי שב"כ צפויים לצאת יחד עם צוותי האוויר על מנת לסייע בהשבתם בביטחה של הנוסעים | השרה הדגישה כי היא סבורה שמשרד האוצר צריך להעניק פיצוי לאותם ישראלים שנתקעו מחוץ לגבולות המדינה (חדשות)
השרה מירי רגב, מבכירי הליכוד וחברת קבינט, התייחסה בראיון להתנגשות בין הממשלה לבין היועצת המשפטית עו"ד בהרב מיארה והצהירה כי תהליך ההדחה הוא סופי והממשלה לא תכבד פסיקת בג"ץ שתבקש למנוע או לעצור את יישום ההחלטה (פוליטי)