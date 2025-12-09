כולנו מכירים את הטרטור שבהעברת טסט לרכב. גם הוועדה להסרת חסמים בכנסת מכירה בבעיה, ומנסה למצוא פתרונות עבור רכבים חדישים משנת 2023 ואילך, שלא יצטרכו מעתה לעבור טסט בכל שנה | האגרה? אותה תצטרכו לשלם בכל מקרה, ועדיין, מדובר במהלך שיחסוך להרבה מאיתנו לא מעט כאב ראש | כל הפרטים (חדשות, כנסת)
סגן שרת התחבורה חשף נתונים מרתקים על אחוזי ההצלחה במבני הנהיגה ברחבי הארץ | באיזו עיר חרדית שיעור ההצלחה הוא הגבוה ביותר והיכן הכי קשה לעבור מבחן נהיגה? | בנוסף, מהנתונים עולה כי ככל שמספר הטסטים עולה, הסיכוי לעבור יורד באופן משמעותי (בארץ, חרדים)