דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים נשא חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בפני תלמידות סמינר "רימונים" בטבריה | הגר"י נעתר ונשא דברים בשידור חי, לאחר שהבנות ביקשו להתחזק ולקבל קבלות טובות לרפואת חתנו, המקובל הגה"צ רבי דב הכהן קוק לרפואה שלמה | בדבריו הדגיש הגר"י כי המשימה הגדולה ביותר כיום היא להוריד את השנאה כלפי הציבור הדתי, וזאת באמצעות קידוש שם שמים בכל הליכותיהן | צפו (חרדים)
ליל ערב ראש השנה: מאות בחורי ישיבת 'תורה בתפארתה' התכנסו לשיחה נרגשת ומרוממת מפי הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון, שהגיע במיוחד לחזק ולעורר לקראת ימי הדין | דבריו החדורים יראת שמים והשקפה טהורה נאמרו בבהירות ובכובד ראש, והבחורים ישבו מרותקים, כשאוירת ההכנה ליום הדין ניכרת היטב על פניהם (עולם הישיבות)
בדברי חיזוק והתעוררות שנשא בדמעות הגאון רבי יצחק זילברשטיין בפתח שיעורו השבועי הערב, עורר את עם ישראל לתשובה, ואמר: 'כל אחד יודע את נגעי לבבו, כל אחד יפשפש במעשיו ויראה במה הוא צריך להתחזק ולתקן את דרכיו' | צפו בדבריו המרגשים והמחזקים של הגר"י, בעת צרה קשה זו (חרדים)