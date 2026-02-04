מבלי לאבחן את דונלד טראמפ, ניתן לזהות בדמותו הציבורית שלושה צרכים בולטים מאוד: לשלוט, להיתפס כמנצח, ולעולם לא להיראות מושפל | הוא נוטה להפוך את הפוליטיקה לזירת עימות אישית. הוא אינו רוצה רק להשיג תוצאה, אלא שכל העולם יראה שהוא זה שכפה אותה | להיכנס לראש של טראמפ (דעה)
עיני העולם נשואות ליום שישי הקרוב, אז צפוי להיפגש שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף עם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י | הסיכון הוא גדול, למרות שויטקוף אמר אתמול לישראלים כי ארה"ב "אינה נאיבית", כך לפי הדיווחים | ובכל זאת, נראה שטראמפ מחפש תירוץ מדוע לא לתקוף, יותר ממה שהוא מחפש לפתור בעיות (דעה)
בעוד שישראל מתאבלת על האובדן הטרגי של חמישה חיילים מיחידת נצח יהודה ביום שלישי האחרון ומתפללת לרפואתם של 14 פצועים נוספים, הגיע הזמן לעצור ולהתמודד עם אמת כואבת: ישנו מאמץ מתמשך מצד גורמים מסוימים ליצור דימוי שלפיו החרדים הם זרים במאבק על הישרדותה של ישראל. זהו שקר – והוא גם מסוכן (חרדים, דעה)
מצמרר לחשוב שרוב ככל התיעודים שאנחנו רואים מיד אחרי אזעקה, הם של אנשים שבקלות יכלו לא להיות איתנו בשביל לפרסם אותם | יידע מי שמסכן את חייו במודע שהוא עובר על איסור תורה, מנכה מזכויותיו, ועלול להיכנס לסטטיסטיקה שהוא ממש לא רוצה להיות בה (דעה)