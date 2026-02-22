האדמו"ר מסאטמר חתם ביקור בזק אינטנסיבי בן 36 שעות בקנדה, לרגל רכישת בניין התלמוד תורה החדש של החסידות • צפו בתיעוד ענק ממרתון מעמדי הקודש: ממעמד חומש סעודה ועד סיום מסכת שבת, ביקורים בבתי הנגידים והרבנים, והמפגש עם חשובי החסידים בקריית טאהש • כל פרטי המסע שנערך בטיסות פרטיות הלוך ושוב | סיקור מרומם (חסידים)
מסיגעט שברומניה ועד למעמדי הענק בבריטניה | האדמו"ר מסאטמר חתם ביקור בזק היסטורי ומרומם במנצ'סטר | המטוסים הפרטיים שהועמדו לטובת המסע, הדרשה הנדירה בחצר בית הספר לבנות, חנוכת 'היכל התורה' המפואר והדברות שנשא בפני צעירי הצאן | צפו בסיכום המסע המלא ובגלריה המרהיבה (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, בנו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ, ואב"ד החסידות, הגיע היום לביקור בזק של מספר שעות בלונדון הבירה, לנחם אבלים את הנגיד הרבני רבי משה פסח הירשלר, היושב שבעה על פטירת אביו, הגה"ח רבי שמעון הירשלר זצ"ל, מחשובי רבני העיר | צפו בתיעוד וסיקור מהביקור (חסידים)