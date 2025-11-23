נשיא סוריה אחמד אל-שרע הוציא צו הקובע כי ה-18 במרץ בכל שנה - היום בו פרץ ה"אביב הערבי" - יהיה יום חג רשמי לרגל "יום המהפכה הסורי", שיתווסף לרשימת החגים הרשמיים והחגים המאושרים במדינה | בנוסף, א-שרע קבע יום חופש חדש בתאריך בו מציינים את נפילת משטר אסד בשנת 2024 (העולם הערבי)
במבחן ההיסטוריה, לא רק חרבות הכריעו את גורל העמים – גם מילים. מנהיגים דגולים, בעתות מלחמה ומשבר, ידעו לרתום את כוח הדיבור כדי לאחד, לעורר השראה ולשנות מציאות | מימי יוון העתיקה, דרך עימותי העולם במאה ה-20 ועד לרגעי ההכרעה בהיסטוריה של מדינת ישראל – נאומים הפכו לכלים אסטרטגיים לא פחות מטנקים ותותחים | מהם הנאומים הבולטים שנישאו בהיסטוריה? ומה המתכון לנאום בלתי נשכח? סקירה מרתקת על עולמם של מי ש'כוחם בפיהם' (פסיכולוגיה)