על רקע התקופה המורכבת והדיונים הסוערים, הרב שלמה רענן מארגון "איילת השחר" יוזם מחווה מוזיקלית מרוממת. עם מילים שכתב הגאון הרב אביגדור נבנצל שליט"א, לחן של בנצי שטיין ועיבוד של אלי קליין ואיצי ברי - ארי היל מגיש את "מי שברך" של הוגי התורה
בצעד נדיר וחריג, שיגר זקן הפוסקים מכתב חיזוק אישי אל תלמיד ישיבת פוניבז' הבה"ח צבי פרקוביץ שנעצר לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס • הרב נבנצל, שאינו נוהג להתבטא בנושאים ציבוריים, תקף בחריפות את הרדיפה: "אותם הקמים על לומדי התורה – כולם ישא רוח יקח הבל" • המכתב המלא (חרדים)
ימי
בין המצרים אפופים אבל על חורבן בית מקדשנו, מנהגים רבים נתקנו להם לישראל לזכור
ולהעלות את החורבן על ליבם |
הלכה פסוקה היא "שהרואה
את מקום המקדש חייב בקריעה" – מדוע נתקנה
הקריעה, והאם יש מקום להקל אחרי מלחמת ששת
הימים?
(יהדות ואקטואליה)
לנוכח הסכנות הרבות בעורף בשל השיגורים הרבים מאיראן לישראל, התכנסו היום (חמישי) עשרות רבני קהילות בירושלים יחד עם נציגי פיקוד העורף לחידוד הצורך והאחריות של רבני הקהילות להזהיר על שמירת ההנחיות | בכינוס השתתפו עשרות רבני קהילות מכל המגזרים בירושלים, בראשות הרב אביגדור נבנצל זקן רבני ירושלים, והרב שלמה זעפרני (חרדים)
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