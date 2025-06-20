מאות בחורי באבוב חגגו השבוע בשמחת השבע ברכות הכפולה במעון האדמו"ר מבאבוב וגיסו ראש הישיבה | רגע השיא נרשם כאשר לבקשת המארח, פצח האדמו"ר מסקולען בשירה וסחף את מאות הבחורים למחול נלהב | צפו בתיעודי קודש מהריקוד הסוער, משאות הקודש של הרבי וה"כוללות קוויטל" שהגישו תלמידי הישיבה שלומדים הלכה למעשה (חסידים - עולם הישיבות)
בהיכל מתיבתא 'עץ חיים' דחסידי באבוב במרכז בורו פארק, ערכו בחורי החמד מסיבת שבע ברכות מפוארת לרגל נישואי נכדת האדמו"ר. בשמחה המרוממת השתתף האדמו"ר ממונקאטש שכובד ע"י האדמו"ר לשאת דברי חיזוק לפני הבחורים (חסידים)