קהל רב השתתפו השבוע בשמחת הנישואין לנכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק. החתן, בן זקוניו של חתנו הרה"צ רבי אליעזר צבי טויב, אב"ד קאלוב ביתר, עב"ג הכלה, בת הרה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים, רב קהילת קרעטשניף בברכפלד ובנו של האדמו"ר מקרעטשניף | בשמחה הגדולה, שנערכה בביתר עילית, השתתפו אדמו"רים ורבנים, ובראשם אורח הכבוד, דוד החתן, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שהגיע במיוחד לביקור בזק בארץ לרגל השמחה וכובד לזמר ניגון 'ועל כן נקווה לך' במהלך החתונה | רגעים של התעלות נרשמו בריקודי ה'מצווה טאנץ' של האדמו"רים לפני הכלה באישון ליל (חסידים)
הגה"צ רבי אליעזר צבי טויב, בנו הגדול של האדמו"ר מקאלוב, ואב"ד החסידות בביתר, ערך שבוע שעבר מסע הקודש בסימון 'יזכור אהבתם', יחד עם בני קהילתו ומשפחתו לעיירת קאליב שבהונגריה, לקראת שמחת נישואי בן זקוניו שתתקיים בחורף הקרוב | במהלך המסע נחשפו שרידי בית המדרש העתיק של זקינו הרה"ק יצחק אייזיק מקאליב זי"ע, וברוב רגש נעמדו לתפילת מנחה במקום | צפו בתיעוד מסכם מהמסע (חסידים)
ילדי הקהילה הבוכרית משכונת קווינס בניו יורק, חגגו מסיבת חומש בהיכלו של האדמו"ר מקאלוב בווילאמסבורג, במעמד האדיר השתתפו רבנים ונגידים שעמדו לימין האדמו"ר בהצלת יהדות בוכרה בשנות קדם | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
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