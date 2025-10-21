המומחים ממליצים לשמור על תזונה מאוזנת ולהקפיד על שתייה מספקת כדי להקל על תופעות הלוואי השכיחות של החיסון - כגון עייפות, כאבים, סחרחורת וחום קל | מהן ההמלצות התזונתיות שיכולות לשפר את ההתמודדות של הגוף עם החיסון ולסייע לתגובה חיסונית מיטבית? (בריאות)
מחקר חדש שבוצע על זוגות תאומים בגרמניה מגלה קשר מובהק בין אכילה מאוחרת לרגישות מופחתת לאינסולין - גם בקרב צעירים בריאים | הממצאים חושפים את ההשפעה של תזמון הארוחות על הבריאות המטבולית ומחזקים את ההבנה שהשעה שבה אנו אוכלים לא פחות חשובה ממה שאנחנו אוכלים | איך השעון הביולוגי שלנו קובע את גורל הסוכר בדם, מדוע עבודה במשמרות עלולה לשבש את חילוף החומרים, ואילו המלצות כדאי לאמץ גם אם אינכם סובלים מבעיות רפואיות (בריאות)